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21.01.2018 22:17

В Усть-Лугу зашли «новые коммунальщики»

На активы арестованного портостроителя Израйлита нашлись претенденты. Все с репутацией поглощений и опытом слияний, но не сопоставимы с вернувшимся в Петербург Ильей Трабером.
В Усть-Лугу зашли «новые коммунальщики»
Александр Петросян/Коммерсантъ

Многопрофильный терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга переходит под контроль новых хозяев, за спинами которых явственно виден силуэт Ильи Трабера. Авторитетный бизнесмен снова в Петербурге, а над входными дверями его ставки на улице Старорусской по-прежнему выведено старославянским шрифтом «Мир входящему». Знающий толк в ценных вещах делец заходит в Усть-Лугу через компанию с каким-то совсем не портовым названием – ООО «Новые коммунальные технологии».

Запускали «Юг-2» не без задержек, но, как и всё большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных бурёнок по программе «Росагролизинга». За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы.

В 2016 году Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. «Компания Усть-Луга» занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга.

Непосредственным оператором терминала «Юг-2» выступает ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга», которое также оперирует автомобильно-железнодорожным паромным комплексом (АЖПК). А управляет «Юг-2» и АЖПК проходящая процедуру банкротства компания «Транспортно-логистический комплекс», чьи долги, по данным «Коммерсанта», перекупило ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ). В составе акционеров НКТ известные люди, видные фамилии и офшор на Кипре. Но ключевое, что объединяет — имя, хорошо известное тем, кто формировался в эпоху Бандитского Петербурга. 

Подробнее о составе акционеров читайте на 47news.

Об ИльеТрабере же можно написать книгу, хотя если собрать все публикации, начиная с 90-х годов, собственно, роман и выйдет. У него морская молодость, ленинградско-петербургское становление и опыт жизни в Европе. Выпускник севастопольского морского училища, отставной офицер-подводник начинал с работы в ленинградских пивных барах. И в итоге буйное заведение «Жигули» на Владимирском проспекте сменилось на магазин «Антиквар» на Невском проспекте с солидной клиентурой. Трабер стал первым легальным частным антикваром Петербурга. За сбором ценных безделушек не забывал о море. В сферу интересов входил «Морской порт Санкт-Петербург» и «Петербургский нефтяной терминал». К тому же Трабер всегда активно смотрел в Ленобласть, где его, прежде всего, интересовал Выборг. Там тоже море, граница и таможня. Когда-то он буквально решал все основные вопросы в этом районе. В 2011 году теневой генерал покинул Выборгский район, а затем и Россию. 

Вернулся без шума. В 2018-м в легендарном офисе Ильи Трабера на Старорусской вновь собираются не последние люди. Говорят, там видели и представителей власти. Да и не только там. Завсегдатаям ресторана «Сказка» в Репино знакома сцена, когда в отдельном зале накрывают для спецперсон – Ильи Ильича и Геннадия Васильевича. То есть для 67-летнего Трабера и 70-летнего Петрова. Того самого, кто прошел весь эпический путь рядом с тем, кого в Испании назвали гангстером №1 – Александром Малышевым.

Полностью материал читайте на 47news.


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