СМИ: Во время атаки в Кабуле на гостиницу погибли украинцы

МВД Афганистана уточнило данные о погибших в ходе нападения террористов на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Жертвами атаки стали 18 человек, в том числе, по предварительной информации, 9 граждан Украины, один — Германии, один — Греции, один — Казахстана.

Об этом 21 января пишет BBC со ссылкой на МВД Афганистана. При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, что доложил президенту о шестерых погибших украинцах. По официальным данным, четверо нападавших были ликвидированы во время осады здания, которая продлилась более 13 часов. Начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш сообщил Tolo News, что за терактом стоят боевики афганско-пакистанской террористической группировки «Хаккани».

Напомним, вооруженные люди проникли в отель вечером 20 января с черного хода. Они открыли огонь по посетителям, взяли в заложники постояльцев гостницы и персонал. Утром произошли взрывы, и здание загорелось. Люди пытались выбраться с верхних этажей, спускаясь по связанным простыням. Затем афганские силовые подразделения пошли на штурм.