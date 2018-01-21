Ночью в Петербурге похолодает

Температура воздуха в ночь на понедельник в Петербурге опустится ниже 10 градусов мороза. Начало недели также обещает быть холодным.

Согласно прогнозу петербургского гидрометцентра, 22 января в городе будет до -8 градусов днём. При этом горожане увидят солнце. Ночью же температура опустится ниже 10 градусов, синоптики прогнозируют похолодание до -11, а в области и до -15 градусов. Гололёд и периодический снег усложнят дорожную ситуацию. Во вторник, 23 января, станет теплее, но буквально на пару градусов. Сейчас в городе -9.