СМИ: Винник не просил политического убежища в Греции

Александр Винник, подозреваемый в США в кибермошенничестве на 4 млрд долларов, не просил политического убежища в Греции.

Об этом в эфире «Коммерсантъ FM» 21 января заявил адвокат Винника Тимофей Мусатов. «Информация о запросе на политическое убежище не соответствует действительности. Каким образом и как это сообщение попало в СМИ, нужно интересоваться у журналистов, которые эту непроверенную информацию опубликовали. С Александром я провожу достаточно много времени в Греции, я периодически посещаю его в тюрьме и каждый день дважды связываюсь по телефону, поэтому я не могу подтвердить эту информацию», – подчеркнул защитник.

Ранее 21 января о том, что Винник просит убежища в Греции, сообщили многие СМИ со ссылкой на греческого адвоката россиянина Илиаса Спирлиадиса. Речь шла о том, что на время рассмотрения просьбы об убежище будет отложена экстрадиция Винника в США.