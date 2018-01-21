СМИ: Винник не просил политического убежища в Греции
Александр Винник, подозреваемый в США в кибермошенничестве на 4 млрд долларов, не просил политического убежища в Греции.
Об этом в эфире «Коммерсантъ FM» 21 января заявил адвокат Винника Тимофей Мусатов. «Информация о запросе на политическое убежище не соответствует действительности. Каким образом и как это сообщение попало в СМИ, нужно интересоваться у журналистов, которые эту непроверенную информацию опубликовали. С Александром я провожу достаточно много времени в Греции, я периодически посещаю его в тюрьме и каждый день дважды связываюсь по телефону, поэтому я не могу подтвердить эту информацию», – подчеркнул защитник.
Ранее 21 января о том, что Винник просит убежища в Греции, сообщили многие СМИ со ссылкой на греческого адвоката россиянина Илиаса Спирлиадиса. Речь шла о том, что на время рассмотрения просьбы об убежище будет отложена экстрадиция Винника в США.
Справка:
Напомним, Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. В Америке его обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.
В России его заочно арестовали 11 августа по делу о мошенничестве. Суд Салоников ранее одобрил выдачу Винника как России, так и США. Верховный суд Греции постановил, что передавать россиянина надо американцам.