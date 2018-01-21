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Мирча Луческу: Начинаю сомневаться в уме Лодыгина
21/01
Стало известно, кто поедет на Олимпиаду в составе женской сборной по биатлону
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21.01.2018 18:23

Песков рассказал о непубличных встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд встреч и контактов Владимира Путина носят непубличный характер, в том числе с украинским лидером Петром Порошенко.

Как рассказал Песков 21 января в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», «насыщенный трудовой день» президента не ограничивается «десятками» встреч, пресс-конференций и переговоров, которые попадают в СМИ. Отвечая на вопрос ведущей о неформальных встречах с Порошенко, Песков уточнил: «Действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ». При этом он подчеркнул, что практика «непубличного» общения не относится к Дональду Трампу — все разговоры президентов США и России были отражены в пресс-релизах.

Отметим, ранее о предновогоднем телефонном разговоре Путина и Порошенко рассказал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили. Он заявил, что президенты обсуждали обмен пленными в Донбассе и вопрос о судьбе самого Саакашвили. 


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28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
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