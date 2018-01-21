Мирча Луческу: Начинаю сомневаться в уме Лодыгина

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался по поводу резкой критики в его адрес со стороны вратаря петербургского клуба Юрия Лодыгина. Ранее голкипер назвал Луческу странным и предположил, что это на нем так сказывается возраст.

«Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений. Сначала я доверял Юрию Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с «Маккаби» в Тель-Авиве, где он совершил невероятные просчеты, и «Дандолком», где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно!» – цитирует Луческу сайт 8news.ru.

По словам румынского специалиста, Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Луческу объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер.

«Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями. Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен». Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер», – подчеркнул Луческу.

Ранее экс главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что Луческу врет, когда говорит, что хотел сделать из «Зенита» команду из воспитанников петербургского клуба. Напомним, румынский специалист Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини. Луческу же получил 2,5 млн евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта.