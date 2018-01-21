Стало известно, кто поедет на Олимпиаду в составе женской сборной по биатлону

Определён предварительный состав женской сборной России по биатлону на Олимпийских играх. В предварительном списке, который огласил старший тренер сборной Сергей Коновалов, значатся пять российских спортсменок.

Фамилии 21 января публикует издание «Чемпионат.com». В список вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и Ирина Услугина. При этом Ульяна Кайшева готовится к играм в Пхёнчхане с резервным составом, руководство сборной приняло решение не дёргать ее из сложившегося тренировочного процесса.

Накануне был определён список биатлонистов, которые выступят на чемпионате Европы с 24 по 28 января. Ни одна из выступающих там спортсменок не числится в составе сборной на Олимпийских играх.