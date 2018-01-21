«Гражданский проспект» проверили, но закрыли «Невский проспект»

Полтора часа экстренные службы проверяли станцию метро Петербурга «Гражданский проспект». Как только ее открыли, бесхоз обнаружили на «Невском проспекте».

Как сообщает пресс-служба метро, проверка на красной ветке закончилась в 16.20, она заняла больше полутора часов, но ничего опасного не выявила. Через 10 минут вызывать взрывотехников пришлось на «Невский проспект», там внизу на платформе нашли бесхозную сумку. Также закрыт переход на «Гостиный двор».