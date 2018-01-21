КРТИ: Тучков мост закрывают на ночь из-за упавшей опоры

Движение по Тучкову мосту вновь прервётся в ночь на 22 января из-за работ, связанных с восстановлением упавшей опоры.

Эту информацию «Фонтанке» официально подтвердили 21 января в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Там уточнили, что минувшей ночью на мосту монтировали растяжки, нынешней приступят к монтажу контактной сети. Заново вешать провода «Пилону» пришлось из-за опоры, которая упала на недавно открытом после капитального ремонта мосту. Читатели «Фонтанки» сфотографировали, как выглядели работы прошлой ночью.

Напомним, информация о закрытии накануне появилась на сайте «Мостотреста». Движение закрывают в субботу и воскресенье с полуночи до шести утра.