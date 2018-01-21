В Улан-Удэ собираются выявлять агрессию у школьников анкетированием

Во всех школах Улан-Удэ проведут анкетирование учащихся для раннего выявления агрессии.

Как пишет 21 января «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», об этом рассказала председатель городского комитета образования Ульяна Афанасьева на экстренном совещании директоров школ столицы Бурятии. Она также заявила, что в школах необходимо максимально усилить меры безопасности, провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства. Наконец, во всех школах Улан-Удэ проведут родительские собрания.