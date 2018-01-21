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21.01.2018 15:40

В Улан-Удэ собираются выявлять агрессию у школьников анкетированием

Во всех школах Улан-Удэ проведут анкетирование учащихся для раннего выявления агрессии.

Как пишет 21 января «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», об этом рассказала председатель городского комитета образования Ульяна Афанасьева на экстренном совещании директоров школ столицы Бурятии. Она также заявила, что в школах необходимо максимально усилить меры безопасности, провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства. Наконец, во всех школах Улан-Удэ проведут родительские собрания.

Справка:

Напомним, на детей в школе в Улан-Удэ 19 января напал школьник. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Ранены учитель и пятеро учеников. Сам нападавший также находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.


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Новости компаний
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
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