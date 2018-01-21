Американец убрал снег со двора при помощи огнемета

Оригинальный, а главное — эффективный способ уборки снега использовал американец в штате Виргиния. Свой двор он чистил с помощью огнемета. Видео уборки опубликовал в Twitter ведущий американского телеканала ABC.

Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE — Will Stafford (@wx_will) January 18, 2018

Судя по всему, махать лопатой после снегопада в деревне Амхерст 17 января американцу не хотелось, он выяснил, что использовать для этих целей огнемет в его штате не запрещено, и приступил к делу. Как сообщают американские СМИ, огнемёт мужчина купил в оружейном магазине. Местные власти не возражают против такого способа уборки, но отмечают, что он может подойти не всем и сперва надо убедиться, что рядом нет ничего, что могло бы загореться.