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21/01
Илья Трабер возвращается в порт: ему может достаться «Усть-Луга»
21/01
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21/01
Ночью в Петербурге похолодает
21/01
СМИ: Винник не просил политического убежища в Греции
21/01
Песков рассказал о непубличных встречах Путина и Порошенко
21/01
Мирча Луческу: Начинаю сомневаться в уме Лодыгина
21/01
Стало известно, кто поедет на Олимпиаду в составе женской сборной по биатлону
21/01
«Невский проспект» проверили и открыли
21/01
Финляндия выдаст Бельгии обвиняемого в отмывании денег россиянина
21/01
В Купчино четыре дома попали в зону аварии
21/01
«Гражданский проспект» проверили, но закрыли «Невский проспект»
21/01
КРТИ: Тучков мост закрывают на ночь из-за упавшей опоры
21/01
В Улан-Удэ собираются выявлять агрессию у школьников анкетированием
21/01
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21/01
Американец убрал снег со двора при помощи огнемета
21/01
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21/01
Экс-директора Фонда капремонта Ленобласти подкупали через Крым
21/01
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21/01
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21/01
В Сиверском больница осталась без света
21/01
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21/01
Город украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда
21/01
В ДТП на "Скандинавии" погиб человек
21/01
Петербуржец умер в тренажерном зале во время бега
21/01
Обвиняемый в кибермошенничестве на 4 млрд долларов россиянин просит убежища в Греции
21/01
За ночь с улиц Петербурга вывезли более 30 тысяч кубометров снега
21/01
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21/01
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21/01
В Петербурге задержан мятежник из Таджикистана
21/01
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21/01
Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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20/01
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20/01
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20/01
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20/01
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20/01
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20/01
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21.01.2018 15:10

Американец убрал снег со двора при помощи огнемета

Оригинальный, а главное — эффективный способ уборки снега использовал американец в штате Виргиния. Свой двор он чистил с помощью огнемета. Видео уборки опубликовал в Twitter ведущий американского телеканала ABC.

Судя по всему, махать лопатой после снегопада в деревне Амхерст 17 января американцу не хотелось, он выяснил, что использовать для этих целей огнемет в его штате не запрещено, и приступил к делу. Как сообщают американские СМИ, огнемёт мужчина купил в оружейном магазине. Местные власти не возражают против такого способа уборки, но отмечают, что он может подойти не всем и сперва надо убедиться, что рядом нет ничего, что могло бы загореться. 


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