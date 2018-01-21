Мэр Махачкалы арестован по подозрению в превышении полномочий

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий, арестовали.

Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, об этом 21 января сообщил представитель Советского районного суда Махачкалы. Источники издания уточнили, что в течение 10 дней Мусаеву должно быть предъявлено официальное обвинение, в противном случае его придется отпустить на свободу. Заключить под стражу главу города просило следствие. Следователи считают, что на свободе Мусаев может оказать давление на свидетелей. К аргументам защиты о том, что мэр сам пришел в следственные органы, суд не прислушался.

Напомним, Мусу Мусаева задержали 19 января. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении мэра Махачкалы по подозрению в превышении полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Следователи полагают, что Мусаев незаконно подписал постановление о передаче земельного участка, чем нанес ущерб бюджету Дагестана на 80 млн рублей.