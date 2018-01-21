Курды заявили об отражении атаки Турции в сирийском Африне

Курдские отряды народной самообороны (YPG) сообщили, что им удалось отразить атаку турецких военных в районе города Африн на северо-западе Сирии.

Как пишет 21 января Reuters, представитель YPG в Африне Бируска Хасака заявил, что турецкие силы отбросили после двух столкновений. Он уточнил, что артобстрелы и бомбардировки этого региона продолжаются.

21 января утром стало известно о начале сухопутной операции турецких военных сил в Африне. Они поддерживают войска Свободной сирийской армии, оппозиционной Башару Асаду, в борьбе с сирийскими курдами.