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21.01.2018 13:14

Город украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда

На Невском проспекте смонтированы украшения ко Дню полного освобождения Ленинграда из кольца блокады. Оформление обошлось городу почти в 13 миллионов рублей. 

Работы, которые велись ночью 21 января, заснял фотограф «Фонтанки». Над Невским проспектом появились растяжки с изображением Петропавловской крепости, разорванного кольца и надписью «900 дней и ночей». Согласно контракту, который заключил комитет по печати Смольного с компаниями «Яркий город» и «Светодизайн», все украшения должны быть смонтированы до 24 января, убрать их планируют к 12 февраля. Украшения появятся на Невском, Московском и Суворовском проспектах. Общая стоимость контракта — 12,5 млн рублей. 

Город украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда

День полного снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января. Напомним, после прорыва блокады 18 января 1943-го осада города продолжалась еще в течение года. В январе – феврале советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, по итогам которой противник был отброшен более чем на 200 км от города. 27 января 1944-го блокада с Ленинграда была полностью снята.


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