Петербуржец умер в тренажерном зале во время бега

Здоровье 54-летнего петербуржца подвело его во время тренировки в фитнес-центре на Кондратьевском проспекте. В шкафчике погибшего нашли травматический пистолет.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина умер около семи вечера 20 января во время занятий в тренажерном зале на Кондратьевском проспекте, дом 17. Как рассказали полиции сотрудники центра, он шёл по беговой дорожке, внезапно почувствовал себя плохо, упал и умер до прибытия скорой помощи. В его шкафчике в раздевалке среди прочих вещей был найден травматический пистолет. Разрешение на него у погибшего имелось.

Напомним, 16 января петербуржец 58 лет умер в тренажерном зале на Краснопутиловской улице, так же упав с тренажера.