Обвиняемый в кибермошенничестве на 4 млрд долларов россиянин просит убежища в Греции

Александр Винник, которого подозревают в махинациях с криптовалютой, подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не выдали США.

Как пишет 21 января РБК со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил адвокат Винника Илиас Спирлиадис. «Мы считаем, что если он будет выдан США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток», — приводит издание его слова. Адвокат уточнил, что пока заявление россиянина о предоставлении убежища будут рассматривать, его не смогут экстрадировать.

В случае отказа защита россиянина будет подавать апелляцию, а затем и жалобу в Европейский суд по правам человека. Пока не будет завершено рассмотрение дел во всех инстанциях, греческие власти не имеют права подписывать документ об экстрадиции.