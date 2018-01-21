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Песков рассказал о непубличных встречах Путина и Порошенко
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Мирча Луческу: Начинаю сомневаться в уме Лодыгина
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21/01
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21.01.2018 12:32

Обвиняемый в кибермошенничестве на 4 млрд долларов россиянин просит убежища в Греции

Александр Винник, которого подозревают в махинациях с криптовалютой, подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не выдали США.

Как пишет 21 января РБК со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил адвокат Винника Илиас Спирлиадис. «Мы считаем, что если он будет выдан США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток», — приводит издание его слова. Адвокат уточнил, что пока заявление россиянина о предоставлении убежища будут рассматривать, его не смогут экстрадировать.

В случае отказа защита россиянина будет подавать апелляцию, а затем и жалобу в Европейский суд по правам человека. Пока не будет завершено рассмотрение дел во всех инстанциях, греческие власти не имеют права подписывать документ об экстрадиции.

Справка:

Напомним, Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. В Америке его обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России его заочно арестовали 11 августа по делу о мошенничестве. Суд Салоников ранее одобрил выдачу Винника как России, так и США. Верховный суд Греции постановил, что передавать россиянина надо американцам. 


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Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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