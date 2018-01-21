За ночь с улиц Петербурга вывезли более 30 тысяч кубометров снега

На улицах Северной столицы в ночь на 21 января работали почти 900 спецмашин, в том числе 160 погрузчиков и 170 самосвалов для вывоза снега.

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, запланированное изначально количество техники пришлось увеличить на 100 единиц. С улиц вывезли более 30 тыс. кубометров снега — это около 2 тыс. самосвалов. Всего с начала сезона вывезено 600 тыс. кубометров осадков. «Для уборки узких, заставленных транспортом, улиц дорожники использовали эвакуаторы: чтобы очистить лотковую зону от снега, машины пришлось переставлять», – уточняют чиновники.

Днем 21 января для уборки города собираются использовать 820 спецмашин, также на дорогах работают 1000 дворников. По прогнозам метеорологов, снегопад в Петербурге сегодня продолжится.