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21.01.2018 12:10

За ночь с улиц Петербурга вывезли более 30 тысяч кубометров снега

На улицах Северной столицы в ночь на 21 января работали почти 900 спецмашин, в том числе 160 погрузчиков и 170 самосвалов для вывоза снега.
За ночь с улиц Петербурга вывезли более 30 тысяч кубометров снега
Сергей Николаев/"Фонтнанка.ру"

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, запланированное изначально количество техники пришлось увеличить на 100 единиц. С улиц вывезли более 30 тыс. кубометров снега — это около 2 тыс. самосвалов. Всего с начала сезона вывезено 600 тыс. кубометров осадков. «Для уборки узких, заставленных транспортом, улиц дорожники использовали эвакуаторы: чтобы очистить лотковую зону от снега, машины пришлось переставлять», – уточняют чиновники. 

За ночь с улиц Петербурга вывезли более 30 тысяч кубометров снега

Днем 21 января для уборки города собираются использовать 820 спецмашин, также на дорогах работают 1000 дворников. По прогнозам метеорологов, снегопад в Петербурге сегодня продолжится.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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