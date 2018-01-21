Вратарь «Зенита» Лунев: «Главное сейчас — вернуться»

Голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев рассказал о восстановлении после травмы головы, которую он получил в товарищеском матче против сборной Испании.

«Я рассчитывал, что к матчу со «Спартаком» уже восстановлюсь, швы мне сняли. Я начал тренироваться, но, когда выходил на поле, у меня голова была как в тумане. Не понимал, где я нахожусь и зачем», — цитирует слова игрока официальный сайт «Зенита» 21 января. Лунев подтвердил, что ему также сделали операцию на колене. По его словам, она была запланированной, «просто не оглашалась». Сейчас голкипер тренируется с основной командой на сборах в Дубае. «Каждый раз после паузы ты начинаешь с нуля. По крайней мере, у меня так: нужно с нуля доказывать, что ты достоин играть. В этом и есть суть конкуренции, в этом и кроется залог побед и результата», – заявил Лунев.

Напомним, 26-летний вратарь Андрей Лунев 14 ноября получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). С тех пор он не выходил на поле. Об операции на колене стало известно 11 января со слов футбольного комментатора Геннадия Орлова.