В Петербурге задержан мятежник из Таджикистана

Подозреваемый по уголовному делу за призывы силой сменить конституционный строй Республики Таджикистан задержан в Петербурге.

По информации «Фонтанки», находящегося в розыске 42-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС ночью 20 января возле 31-го дома по Дунайскому проспекту. После проверки документов выяснилось, что в октябре 2017 года он скрылся от следствия на своей родине, в Таджикистане. Там он был заочно арестован как подозреваемый в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя республики. В ближайшее время его должны передать инициаторам розыска.