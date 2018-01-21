Разбойники похитили в Сестрорецке лопаты, которые оказались им не нужны

Трое пытались поживиться в магазине для садоводов, ранили охранника, но бросили похищенные лопаты в ста метрах от торговой точки.

Охранник магазина садового инструмента в Сестрорецке пострадал в драке с тремя налетчиками. Несмотря на попытки мужчины остановить преступников, они смогли вынести садовый и строительный инструмент. Правда, присмотревшись к похищенному, бросили все в лесу через сто метров.

По информации «Фонтанки», брать магазин на Приморском шоссе, дом 311, налетчики пришли в пять утра 20 января. Охранник, гражданин Узбекистана, свою работу выполнил, но силы были не равны. В итоге в драке он получил удар ножом в спину и порезал руку. Однако раны оказались неглубокими, и лечиться его отпустили домой. Более-менее благополучно закончилась история и для владельцев магазина — похищенные лопаты и прочий инструмент преступники бросили в лесу через сто метров. Нападавших разыскивают, в полицейском следствии Курортного района возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».