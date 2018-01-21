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12:07 21.01.2018
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21.01.2018 11:22

Разбойники похитили в Сестрорецке лопаты, которые оказались им не нужны

Трое пытались поживиться в магазине для садоводов, ранили охранника, но бросили похищенные лопаты в ста метрах от торговой точки.

Охранник магазина садового инструмента в Сестрорецке пострадал в драке с тремя налетчиками. Несмотря на попытки мужчины остановить преступников, они смогли вынести садовый и строительный инструмент. Правда, присмотревшись к похищенному, бросили все в лесу через сто метров. 

По информации «Фонтанки», брать магазин на Приморском шоссе, дом 311, налетчики пришли в пять утра 20 января. Охранник, гражданин Узбекистана, свою работу выполнил, но силы были не равны. В итоге в драке он получил удар ножом в спину и порезал руку. Однако раны оказались неглубокими, и лечиться его отпустили домой. Более-менее благополучно закончилась история и для владельцев магазина — похищенные лопаты и прочий инструмент преступники бросили в лесу через сто метров. Нападавших разыскивают, в полицейском следствии Курортного района возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».


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Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
После пожара на Гданьской найдена петербурженка с разрезанной шеей
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Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
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Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
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13.12.2017 19:34
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http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
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