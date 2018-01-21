Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
Состояние девочки, впавшей в кому после атаки на школу в Улан-Удэ, остается крайне тяжелым.
Об этом 21 января сообщает в Facebook пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова. Она уточнила, что «сложнейшую операцию ей провели совместно бригады хирургов из Федерального научно-исследовательского центра им.В.А.Алмазова (Санкт-Петербург) и Улан-Удэ (БСМП им.В.В.Ангапова)». «Питерскими и бурятскими нейрохирургами разработана подробная тактика лечения девочки, применяются самые современные методы детской нейрохирургии», – подчеркнула Хамаганова.
Отметим, накануне хирург из Петербурга провел шестичасовую операцию по восстановлению кисти другой школьницы, пострадавшей в ЧП.
Справка:
Напомним, на детей в школе в Улан-Удэ 19 января напал школьник. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Ранены учитель и пятеро учеников. Сам нападавший также находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.