Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии

Состояние девочки, впавшей в кому после атаки на школу в Улан-Удэ, остается крайне тяжелым.

Об этом 21 января сообщает в Facebook пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова. Она уточнила, что «сложнейшую операцию ей провели совместно бригады хирургов из Федерального научно-исследовательского центра им.В.А.Алмазова (Санкт-Петербург) и Улан-Удэ (БСМП им.В.В.Ангапова)». «Питерскими и бурятскими нейрохирургами разработана подробная тактика лечения девочки, применяются самые современные методы детской нейрохирургии», – подчеркнула Хамаганова.

Отметим, накануне хирург из Петербурга провел шестичасовую операцию по восстановлению кисти другой школьницы, пострадавшей в ЧП.