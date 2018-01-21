После пожара на Гданьской найдена петербурженка с разрезанной шеей

Тело жительницы Петербурга нашли дознаватели после того, как пожарные потушили огонь в квартире на Гданьской улице. В больнице с отравлением также оказался свекор погибшей.

По информации «Фонтанки», к утру 21 января тело женщины уже опознали — это безработная петербурженка 35 лет, прописанная в соседнем районе. Она привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и неисполнение родительских обязанностей. По предварительной информации, в доме № 6 по Гданьской улице она гостила у своего возлюбленного. Ее нашли на кухне, а 50-летнего владельца квартиры в соседней комнате, при этом пожар начался около шести утра 20 января в коридоре. Пока медики спасают надышавшегося дымом петербуржца, оперативники уголовного розыска Выборгского района ищут его сына, который может быть причастен и к ране на шее погибшей, и к самому пожару. 27-летний молодой человек судим за мошенничество, разбой, побои, угрозу убийством, грабеж и угон.

Что касается самого пожара, то, по информации МЧС, выгорело 18 квадратных метров, огонь полностью ликвидировали за два часа.