Турция начала наземную операцию в сирийском Африне
Турецкие танки вошли в сирийский Африн. О начале широкомасштабной сухопутной операции сообщает 21 января местный телеканал NTV.
Издание уточняет, что турецкие военные поддерживают войска Свободной сирийской армии, оппозиционной Башару Асаду, в борьбе с сирийскими курдами. Операция поддерживается артиллерийским огнем.
[Фотогалерея] Второй день операции ВС Турции «Оливковая ветвь» https://t.co/AL14QGz6A8 #ВВС #Африн #Сирия #PYD #PKK #Syria #Afrin #Turkey #Хатай pic.twitter.com/WyA6VCQTM4— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 21 января 2018 г.
Напомним, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале новой антитеррористической операции в сирийском Африне. Командование российской группировки войск в Сирии приняло решение о передислокации военнослужащих из этого района «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих».