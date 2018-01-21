Статуя Свободы в США закрыта из-за бюджетного кризиса

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12:07 21.01.2018
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Новый роман Кинга расскажет об «отвратительном убийстве»
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В Петербурге задержан мятежник из Таджикистана
11:22
Разбойники похитили в Сестрорецке лопаты, которые оказались им не нужны
11:11
Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
10:55
После пожара на Гданьской найдена петербурженка с разрезанной шеей
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Медведи Медовой долины ждут в гости юных петербуржцев
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На реконструкции операции «Искра» покажут «жаркую зиму 1943-го» и «железный кулак»
01:17
Ученые объяснят детям, как думал Шерлок Холмс и как работает гравитация
00:47
Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения
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Рейс из Канкуна в Москву задержался на пять часов из-за дебошира в бизнес-классе
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«Теплосеть» закончила работы на Тверской
20/01
В Кабуле боевики захватили заложников, есть жертвы
20/01
Из-за коммунальной аварии на Тверской улице похолодало в шести домах
20/01
«Горьковскую» закрывали на семь минут
20/01
СМИ: «Зенит» готов заплатить «Аяксу» 10 миллионов евро за Амина Юнеса
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Евгений Марков: С детства мечтал о «Зените», но сейчас уже не рвусь в родной клуб
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СКА разгромил «Амур» со счетом 5:0
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Российский космонавт показал, как летать верхом на пылесосе
20/01
Нева держалась до последнего
20/01
Российские войска вывели из сирийского Африна из-за турецкой операции против курдов
20/01
Турция начинает новую военную операцию в Сирии
20/01
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20/01
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21.01.2018 10:31

Статуя Свободы в США закрыта из-за бюджетного кризиса

В Нью-Йорке закрыли для посетителей Статую Свободы и весь остров Эллис.

Как сообщается 20 января в официальном твиттере музейного комплекса, он закрыт «из-за нехватки ассигнований» и «до дальнейших распоряжений». Еще два дня назад сотрудники музея выкладывали фото статуи в тумане.

Напомним, накануне стало известно, что многие федеральные ведомства в США прекращают работу из-за отсутствия финансирования. Принятие бюджета на 2018 год заблокировали в Конгрессе демократы из-за отказа республиканцев обсуждать изменения в закон об иммиграции. 

 


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https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
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17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
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Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
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15.01.2018 15:15
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11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
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