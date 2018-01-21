Статуя Свободы в США закрыта из-за бюджетного кризиса

В Нью-Йорке закрыли для посетителей Статую Свободы и весь остров Эллис.

Как сообщается 20 января в официальном твиттере музейного комплекса, он закрыт «из-за нехватки ассигнований» и «до дальнейших распоряжений». Еще два дня назад сотрудники музея выкладывали фото статуи в тумане.

#FlashbackFriday Liberty peeking through the fog. Hard to believe that it was this foggy a week ago! #FindYourPark pic.twitter.com/qyN79m5R0I — Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 19 января 2018 г.

Напомним, накануне стало известно, что многие федеральные ведомства в США прекращают работу из-за отсутствия финансирования. Принятие бюджета на 2018 год заблокировали в Конгрессе демократы из-за отказа республиканцев обсуждать изменения в закон об иммиграции.