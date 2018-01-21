В Кабуле завершился 13-часовой штурм отеля с боевиками

В Кабуле закончилась спецоперация в гостинице Intercontinental Hotel, боевики уничтожены. По предварительной информации, убиты как минимум 5 человек, еще шестеро ранены.

Как пишет 21 января Tolo News, в МВД Афганистана сообщили о ликвидации троих боевиков, захвативших заложников в гостинице в столице страны. По сообщениям в СМИ, в отеле также прогремело несколько взрывов и начался пожар. Люди пытались спуститься с верхних этажей на связанных простынях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отель захватили четверо человек, один из них погиб в перестрелке с полицией еще вчера вечером.