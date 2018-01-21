Еще
12:07 21.01.2018
Пришлите свою новость!
12:01
Вратарь «Зенита» Лунев: «Главное сейчас — вернуться»
11:58
Новый роман Кинга расскажет об «отвратительном убийстве»
11:35
В Петербурге задержан мятежник из Таджикистана
11:22
Разбойники похитили в Сестрорецке лопаты, которые оказались им не нужны
11:11
Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
10:55
После пожара на Гданьской найдена петербурженка с разрезанной шеей
10:50
Турция начала наземную операцию в сирийском Африне
10:31
Статуя Свободы в США закрыта из-за бюджетного кризиса
10:05
В Кабуле завершился 13-часовой штурм отеля с боевиками
01:53
Медведи Медовой долины ждут в гости юных петербуржцев
01:39
На реконструкции операции «Искра» покажут «жаркую зиму 1943-го» и «железный кулак»
01:17
Ученые объяснят детям, как думал Шерлок Холмс и как работает гравитация
00:47
Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения
20/01
Рейс из Канкуна в Москву задержался на пять часов из-за дебошира в бизнес-классе
20/01
«Теплосеть» закончила работы на Тверской
20/01
В Кабуле боевики захватили заложников, есть жертвы
20/01
Из-за коммунальной аварии на Тверской улице похолодало в шести домах
20/01
«Горьковскую» закрывали на семь минут
20/01
СМИ: «Зенит» готов заплатить «Аяксу» 10 миллионов евро за Амина Юнеса
20/01
Евгений Марков: С детства мечтал о «Зените», но сейчас уже не рвусь в родной клуб
20/01
СКА разгромил «Амур» со счетом 5:0
20/01
Российский космонавт показал, как летать верхом на пылесосе
20/01
Нева держалась до последнего
20/01
Российские войска вывели из сирийского Африна из-за турецкой операции против курдов
20/01
Турция начинает новую военную операцию в Сирии
20/01
Россияне взяли серебро и бронзу на чемпионате Европы по фигурному катанию
20/01
В Петербурге продолжится снегопад, город убирают 800 машин и тысяча дворников
20/01
Скончалась актриса Дороти Мэлоун, сыгравшая с Рейганом
20/01
Пьяный петербуржец «заминировал» магазин на Карпинского
20/01
Хирург из Петербурга 6 часов оперировал пострадавшую в бурятской школе девочку
20/01
Агент полузащитника «ПСЖ»: «Зенит» – один из нескольких вариантов
20/01
«Фонтанка» показывает, как выглядит Военно-морской институт после пожара
20/01
Улицу в Токсово завалило одеждой
20/01
МОК «наводит мосты» между Кореями: КНДР примет участие в Олимпиаде-2018
20/01
Китай возмущен нарушением своего суверенитета США
20/01
Россиянина задержали в Азербайджане за попытку провезти 30 млн в цветной капусте
20/01
С виадука в Красном Селе упал рабочий, мужчина умер в больнице
20/01
Стал известен состав российской сборной на чемпионате Европы по биатлону
20/01
Недовольный обслуживанием в баре петербуржец стрелял по зданию
20/01
Медики успели спасти 11-летнего брата умершего в Токсово годовалого мальчика
20/01
Шойгу назвал «серьезной угрозой» дроны в руках террористов
20/01
Пожары в Ленобласти унесли жизни четырех человек
20/01
«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонт на Шпалерной
20/01
Минкульт введет письменное согласование дат кинопремьер
20/01
В Купчино упавший с домкрата автобус раздавил механика
20/01
В Военно-морском институте пожарные разбирают завалы, пожар тушили 12 часов
20/01
В Любани вор распилил банкомат «Почта Банка»
20/01
На Марата троих школьников задержали с листовками про забастовку избирателей
20/01
В ЕС разработают стратегию по борьбе с «фейковыми» новостями
20/01
СМИ: Водитель в Турции уходил от столкновения с собакой, 11 человек погибли
20/01
Взрывчатку на «Чернышевской» не нашли
20/01
В Новгородской области задержали петербуржца, который избил девушку, забравшись в квартиру по веревке
20/01
В Петербурге за полчаса в очередь в первый класс встали 5000 человек
20/01
«Чернышевская» закрыта на вход и выход
20/01
В США закрываются федеральные ведомства: конгресс не договорился о бюджете
20/01
СМИ: Главный тренер «Зенита» может возглавить сборную Австралии
20/01
Twitter нашел еще 1062 аккаунта с «российской пропагандой»
20/01
У секретаря некоммерческой организации отобрали сумку с деньгами
20/01
Автобус задавил пешехода в Ленобласти
20/01
Петербургские нейрохирурги спасают пострадавших при нападении на школу в Бурятии
20/01
БТК запустил онлайн-энциклопедию кукольных спектаклей
20/01
МЧС: В Военно-морском институте огонь охватил площадь в 1000 квадратов
20/01
Медвежонок Паддингтон прорвался в прокат
20/01
«Карелия» отправит слушателей в сказку
20/01
Студенты Спивака сыграют шукшинских «чудиков»
20/01
В Петербурге покажут сновидения по Кафке
20/01
Очевидцы: На Васильевском острове горит здание Военно-морского института
20/01
США опубликовали программу восстановления экономики Восточной Украины
20/01
В ДТП на Будапештской скорой выломали дверь, из неё выпал человек
20/01
Жители Центрального района Петербурга проведут ночь в холодных квартирах
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
21.01.2018 00:47

Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения

Тучков мост на субботу и воскресенье закрыт для движения по ночам. 

Как сообщается на официальном сайте «Мостотреста» бегущей строкой, «в ночь с 20.01 на 21.01 и с 21.01 на 22.01 мост закрыт для движения с 00.00 до 06.00». Никаких пояснений закрытию не дается. Возможно, оно связано с недавним инцидентом, когда на Тучковом мосту после ночной разводки упала опора контактной сети. Видимо, переправу хотят привести в порядок за выходные.

Напомним, мост разводили в ночь на 19 января, но в процессе упала опора контактной сети. Авария парализовала движение трамваев и троллейбусов через мост. Опора сломалась по сварному шву, предположительно, из-за некачественного металла. Ремонтирует ее компания «Пилон», которая занималась реконструкцией моста. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00

В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса

До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
ГК «Эталон»
19.01.2018 16:12

Группа «Эталон» построит детский сад в Московском районе в 2018 году

Группа «Эталон» (представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 2018 года завершит строительство современного детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро
Setl City
19.01.2018 11:50

В ЖК «ЗимаЛето» откроется частный детский сад

В ЖК «ЗимаЛето», который Setl City возводит неподалеку от метро «Ладожская», в конце января откроется частный детский сад-ясли «Мери Поппинс и друзья». Дошкольное учреждение расположится по адресу: пр. Энергетиков, д. 9, корп. 3.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения
Нева держалась до последнего
В Петербурге продолжится снегопад, город убирают 800 машин и тысяча дворников
«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января
Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге
Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
С «могилы телевизора» в администрации Кировского района исчезли цветы
На территории будущего океанариума не позволили проживать животным
Суд не стал штрафовать дальнобойщиков за не присвоенный статус иноагента и вернул дело в Минюст
Владимир Владимирович может и без штаба
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Как Тучков поставили в безопорное положение
Мишке Паддингтону ищут защиты у Медведева
Градсовет придавили памятниками
И целого города мало. Пригожин хочет прирастить Петербург островами
Панорама «Прорыв»: за сутки до Путина
На Поклонной горе показали половину работы
Разделяй и сдавай. Мусор
«Взломаны и похищены»: муниципалы объяснили расчет отката
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Фонтанка» показывает, как выглядит Военно-морской институт после пожара

Нева держалась до последнего

фото с сайта twitter.com, пользователь Edel Rodriguez

Год хайпа: от Трамп-пам-пама до «Пламени и ярости»

Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00
В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса
До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
ГК «Эталон»
19.01.2018 16:12
Группа «Эталон» построит детский сад в Московском районе в 2018 году
Группа «Эталон» (представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 2018 года завершит строительство современного детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро
Setl City
19.01.2018 11:50
В ЖК «ЗимаЛето» откроется частный детский сад
В ЖК «ЗимаЛето», который Setl City возводит неподалеку от метро «Ладожская», в конце января откроется частный детский сад-ясли «Мери Поппинс и друзья». Дошкольное учреждение расположится по адресу: пр. Энергетиков, д. 9, корп. 3.
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Строительный холдинг «ПСК»
18.01.2018 16:20
Комплекс апартаментов LIKE: первый блок за месяц «подрос» на два этажа
На строительной площадке комплекса апартаментов LIKE продолжаются монолитные работы. На первом блоке (секция Sky*) в январе установлены монолитные конструкции 8 этажа, возведены кирпичные стены и газобетонные перекрытия 4-го этажа.
Фото предоставлено банком УБРиР
18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35
В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
Магазин "Кей"
15.01.2018 18:15
Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ
Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.