Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения

Тучков мост на субботу и воскресенье закрыт для движения по ночам.

Как сообщается на официальном сайте «Мостотреста» бегущей строкой, «в ночь с 20.01 на 21.01 и с 21.01 на 22.01 мост закрыт для движения с 00.00 до 06.00». Никаких пояснений закрытию не дается. Возможно, оно связано с недавним инцидентом, когда на Тучковом мосту после ночной разводки упала опора контактной сети. Видимо, переправу хотят привести в порядок за выходные.

Напомним, мост разводили в ночь на 19 января, но в процессе упала опора контактной сети. Авария парализовала движение трамваев и троллейбусов через мост. Опора сломалась по сварному шву, предположительно, из-за некачественного металла. Ремонтирует ее компания «Пилон», которая занималась реконструкцией моста.