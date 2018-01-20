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20.01.2018 23:20

Рейс из Канкуна в Москву задержался на пять часов из-за дебошира в бизнес-классе

Рейс авиакомпании «Россия», который на минувшей неделе был задержан почти на сутки из-за четырёх депортированных граждан Армении, вновь опаздывает с вылетом из Мексики. На этот раз причиной стала пассажирка бизнес-класса. 

Как сообщил «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании «Россия», борт вылетел в 22.52, с буйной пассажиркой общается полиция аэропорта в городе Канкун. Из-за того, что к самолёту пришлось вновь подгонять трап и забирать багаж снятой с самолета россиянки, в итоге вылет был задержан почти на пять часов. До посадки всех пассажиров дополнительно проверяли мексиканские миграционные службы, что тоже сказалось на времени вылета. По Москве самолёт  должен был стартовать из Мексики около шести часов вечера 20 января и приземлиться во Внуково в 05.40 утра 21-го. Сейчас, согласно онлайн-табло аэропорта, предположительное время прибытия — 9.45 21 января. 

17 января предыдущий чартерный рейс из Канкуна вылетел с опозданием на сутки. Его задержали из-за требования властей Мексики депортировать этим рейсом четверых граждан Армении. Сначала пассажиры ждали армян, потом у экипажа закончилось рабочее время — по российским законам лететь в этом случае небезопасно. Вылет пришлось перенести на следующий день. 


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2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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