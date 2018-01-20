«Теплосеть» закончила работы на Тверской

На восемь часов раньше заявленного срока «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила работы на Тверской улице в Центральном районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, к десяти вечера 20 января ремонтная бригада закончила ремонт возле 14-го дома на Тверской улице. Однако батареи в квартирах потеплеют после того, как управляющие организации переключат задвижки на внутридомовых системах.

Напомним, на пониженных параметрах тепло поступало в шесть домов, ремонт должен был быть закончен к 6 утра.