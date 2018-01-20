В Кабуле боевики захватили заложников, есть жертвы

В столице Афганистана атакована гостиница Intercontinental Hotel. Группа вооруженных людей захватила заложников, есть жертвы.

Как сообщает 20 января Tolo News, гостиницу атаковали четверо боевиков, один из них погиб в перестрелке с полицией. Трое находятся внутри отеля. Территория вокруг него оцеплена. По словам источников издания, среди захвативших гостиницу — как минимум один террорист-смертник. Очевидцы сообщают о нескольких десятках погибших в отеле.

В Intercontinental Hotel проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц, это гостиница, которой пользуются высокопоставленные иностранцы. В июне 2011 года там был совершен теракт, в котором погибли 18 человек.