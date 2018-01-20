Из-за коммунальной аварии на Тверской улице похолодало в шести домах

Отопление на пониженных параметрах поступает в шесть домов на Тверской улице в Центральном районе Петербурга вечером 20 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», 80-миллиметровая труба лопнула возле 14-го дома на Тверской улице. Течь на внутриквартальной сети сказалась на теплоснабжении в шести домах. Отопление на время ремонта поступает на пониженных параметрах. Закончить работы планируется к шести утра 21 января.