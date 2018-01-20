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20.01.2018 21:49

Из-за коммунальной аварии на Тверской улице похолодало в шести домах

Отопление на пониженных параметрах поступает в шесть домов на Тверской улице в Центральном районе Петербурга вечером 20 января. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», 80-миллиметровая труба лопнула возле 14-го дома на Тверской улице. Течь на внутриквартальной сети сказалась на теплоснабжении в шести домах. Отопление на время ремонта поступает на пониженных параметрах. Закончить работы планируется к шести утра 21 января.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Материалы рубрики
Новости
Статьи
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Из-за коммунальной аварии на Тверской улице похолодало в шести домах
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15.01.2018 16:32
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Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
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28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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