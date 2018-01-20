«Горьковскую» закрывали на семь минут

Станцию метро Петербурга «Горьковская» закрыли на вход и выход из-за подозрительного предмета на платформе вечером 20 января. Уже через 7 минут его удалили.

Как сообщает пресс-служба городского метро, временный перерыв в работе вестибюля начался 20 января в 20.52. Находка на платформе «Горьковской» вынудила сотрудников подземки закрыть вход и выход в вестибюль, предварительно всех пассажиров вывели на улицу. Однако уже через семь минут станцию открыли. «Бесхозный предмет удалён», – сообщают в метро.