СМИ: «Зенит» готов заплатить «Аяксу» 10 миллионов евро за Амина Юнеса

Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке крайнего полузащитника голландского «Аякса» Амина Юнеса. Как сообщает 20 января CalcioNapoli24, петербуржцы готовы предложить за немецкого 24-летнего игрока 10 миллионов евро – столько, сколько и хотел бы получить за него «Аякс».

Ту же сумму предлагает «Севилья». Пока стороны продолжают переговоры. Официальных заявлений по поводу этого трансфера не было.

Напомним, ранее в «Зенит» перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. В то же время целая группа игроков, ранее регулярно выходивших в стартовом составе (Олег Шатов, Артем Дзюба, Александр Анюков, Михаил Кержаков) по решению главного тренера Роберто Манчини были переведены из основной команды в «Зенит-2».