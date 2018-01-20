Евгений Марков: С детства мечтал о «Зените», но сейчас уже не рвусь в родной клуб

Воспитанник «Зенита», нападающий Евгений Марков прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

«Не складывалось. Четыре года я был в молодежной команде и в «Зените-2», вызывался на тренировки основы. Конечно, мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я уже не рвусь в родную команду. Я хочу жить реальным положением вещей. В «Зените» сейчас отличные форварды из сборных России и Аргентины. Плюс мой недавний партнер по «Тосно» Заболотный. Я, видимо, не особо нужен. Но главное – я дал обещание Хохлову. Хочу играть, а не сидеть на лавке. «Динамо» – идеальный вариант. Переезд в Москву – большой шаг в моей карьере. Надеюсь помочь команде достойно выступать в премьер-лиге», – цитирует Маркова 20 января «Чемпионат.com».

Напомним, Марков ушел из «Зенита» в «Тосно» в 2016 году. В сезоне 2017/18 он забил за команду из Ленобласти 8 голов в 21 матче, став лучшим бомбардиром клуба. Ранее сообщалось, что петербургский клуб собирался вернуть Маркова, но сам игрок предпочел вариант с московским «Динамо».