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20.01.2018 19:29

Российский космонавт показал, как летать верхом на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на МКС, опубликовал видео полета на пылесосе в невесомости.

Видеозапись размещена на официальной странице космонавта в соцсети «ВКонтакте» 20 января. Шкаплеров пишет: «Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... Пора провести летные испытания пылесоса».

 

Антон Шкаплеров — космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», полковник ВВС РФ. В первый раз он стартовал в космос 14 ноября 2011 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера экипажа МКС по программе 29-й и 30-й основной космической экспедиции. Второй раз — 24 ноября 2014 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-15М». Наконец, в третий раз Шкаплеров отправился на МКС 17 декабря 2017-го — командиром космического корабля «Союз МС-07».

 


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