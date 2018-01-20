Российские войска вывели из сирийского Африна из-за турецкой операции против курдов

Командование российской группировки войск в Сирии приняло решение о передислокации военнослужащих из кантона Африн, где турки начали спецоперацию против курдских формирований.

Как сообщает пресс-служба Минобороны 20 января, «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат».

В Минобороны уточнили, что российский Центр примирения враждующих сторон «продолжает непрерывный мониторинг обстановки внутри и вокруг зоны деконфликтации Телль-Рифъат для оперативного оказания необходимой помощи мирному населению, покидающему районы боевых действий».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне.