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23:59 20.01.2018
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Рейс из Канкуна в Москву задержался на пять часов из-за дебошира в бизнес-классе
22:55
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22:38
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20:56
«Горьковскую» закрывали на семь минут
20:26
СМИ: «Зенит» готов заплатить «Аяксу» 10 миллионов евро за Амина Юнеса
19:54
Евгений Марков: С детства мечтал о «Зените», но сейчас уже не рвусь в родной клуб
19:40
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17:19
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20.01.2018 18:14

Турция начинает новую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция в сирийском Африне уже началась. 

Как пишет 20 января «Коммерсантъ», турецкий президент раскритиковал поддержку США сирийских курдов из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны». «Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе»,— заявил Эрдоган. Операция в Африне под названием «Оливковая ветвь» началась в 17.00 20 января — турецкая авиация наносит удары по позициям курдов. Ранее Курдские силы самообороны убили четверых военнослужащих Турции в пограничной зоне. 


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ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
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28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
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