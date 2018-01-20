Турция начинает новую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция в сирийском Африне уже началась.

Как пишет 20 января «Коммерсантъ», турецкий президент раскритиковал поддержку США сирийских курдов из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны». «Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе»,— заявил Эрдоган. Операция в Африне под названием «Оливковая ветвь» началась в 17.00 20 января — турецкая авиация наносит удары по позициям курдов. Ранее Курдские силы самообороны убили четверых военнослужащих Турции в пограничной зоне.