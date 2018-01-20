Россияне взяли серебро и бронзу на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские спортсмены Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва 20 января заняли второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве. Бронза также у россиян — Александры Степановой и Ивана Букина.

Боброва и Соловьев получили в сумме за короткую и произвольную программы 187,13 балла. Это их лучшие результаты на международных соревнованиях. Степанова и Букин заработали 184,86 балла и оказались на третьем месте. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — они набрали 203,16 балла. Это новый мировой рекорд и уже четвертая победа подряд французской пары на чемпионате Европы по фигурному катанию.