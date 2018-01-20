В Петербурге продолжится снегопад, город убирают 800 машин и тысяча дворников

Дорожники продолжат работать в усиленном режиме ночью и утром 21 января. В Петербурге продолжится снегопад.

Как сообщает комитет по благоустройству Смольного, сейчас на улицах работают 814 единиц техники, вручную снег убирают больше тысячи дворников. Вывозить основную массу осадков будут ночью, когда снизится интенсивность движения. К работе готовы 130 самосвалов. В первую очередь дорожники убирают улицы, по которым ездит общественный транспорт, остановки и тротуары возле них. 21 января в Северной столице вновь будет снежно, температура воздуха ночью опустится до 9 градусов мороза, днём до -7.