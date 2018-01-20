Пьяный петербуржец «заминировал» магазин на Карпинского
Телефонного террориста задержали сотрудники Росгвардии в Калининском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, пьяный петербуржец позвонил 20 января в полицию Калининского района и сообщил, что в одном из продуктовых магазинов на улице Карпинского произойдёт взрыв. Проверка ничего опасного не выявила, тем временем сотрудники вневедомственной охраны вместе с участковым задержали звонившего. Мужчина был пьян и теперь отсыпается в отделе.