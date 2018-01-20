Нейрохирург из Петербурга 6 часов оперировал пострадавшую в бурятской школе девочку

В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ завершилась шестичасовая микрохирургическая операция по восстановлению кисти школьницы. Республиканским медикам помогал петербургский нейрохирург.

О завершении операции 20 января в Facebook сообщила пресс-секретарь больницы Дора Хамаганова. Провел ее глава клиники хирургии кисти Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера Сергей Голяна. Он доволен тем, как прошла операция, и выразил надежду, что последствия травмы в итоге будут не заметны.

Отметим, кроме него в Бурятию из Петербурга отправились специалисты Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и РНХИ им А.Л. Поленова. Они помогают спасти еще одну из пострадавших учениц, которая находится в коме.

Напомним, на детей в школе в Улан-Удэ 19 января напал школьник. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Ранены учитель и пятеро учеников. Сам нападавший также находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.