Агент полузащитника «ПСЖ»: «Зенит» – один из нескольких вариантов

Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке полузащитника французского «ПСЖ» Лоренцо Кальегари. Как сообщает 19 января 8news со ссылкой на агента 19-летнего игрока Жоана Корана, также на него претендуют и другие европейские команды.

«Интерес со стороны «Зенита» к Лоренцо действительно есть, это не слухи. «Зенит» – один из нескольких вариантов, которые мы рассматриваем. Лоренцо – молодой игрок, поэтому мы должны учесть множество факторов, прежде чем сделать свой выбор. Мы ведем переговоры, но сейчас сложно о чем-то говорить», – заявил агент.

Лоренцо Кальегари провел лишь 1 матч в чемпионате Франции, отыграв 4 минуты в прошлом сезоне. Ранее о желании приобрести этого футболиста заявил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.