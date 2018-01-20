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20.01.2018 15:35

МОК «наводит мосты» между Кореями: КНДР примет участие в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет согласовал совместное участие Южной и Северной Корей в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

Как сообщает пресс-служба МОК 20 января, президент организации Томас Бах провел встречу с делегациями Южной Кореи и КНДР. «Зимние Игры открыли дверь для мирного диалога на Корейском полуострове. Сегодняшняя встреча показывает, что спорт помогает наводить мосты», — заявил Бах. Принято решение о том, что корейские команды пройдут вместе на церемонии открытия Олимпиады-2018. Также будет создана общая хоккейная женская сборная. Северная Корея отправит на Игры всего 22 спортсмена — они будут выступать в 5 дисциплинах: фигурное катание, шорт-трек, лыжные гонки, горные лыжи и хоккей.

Напомним, Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.


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