Китай возмущен нарушением своего суверенитета США

Представитель МИДа Китая Лу Кан выразил серьезное недовольство заходом эсминца США в территориальные воды страны и призвал прекратить «подобные провокации».

Об этом 20 января пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости. Отметим, 17 января американский корабль без разрешения китайского правительства вошел в воды КНР в районе острова Хуаньянь. ВМС Китая предупредили, чтобы эсминец покинул эту зону.

В связи с происшествием Китай «намерен предпринять все необходимые действия для обеспечения своего суверенитета», – подчеркнули в МИД страны.

«Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не нанести урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности», — заявил Лу Кан.

Напомним, Китай спорит с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за островов в Южно-Китайском море (там на шельфе обнаружены значительные запасы нефти). США не признают претензий КНР и считают, что район свободен для судоходства.