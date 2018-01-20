Россиянина задержали в Азербайджане за попытку провезти 30 млн в цветной капусте
Гражданина России задержала таможенная служба Азербайджана при попытке незаконного вывоза 29 млн 980 тыс. рублей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина перевозил цветную капусту из Ирана в Россию. «В результате проведенного осмотра в грузовом автомобиле Volvo FN 12 гражданина России Нурмагомеда Каранаева, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, были обнаружены незадекларированные 29 млн 980 тыс. рублей», – говорится в сообщении таможенной службы Азербайджана.