С виадука в Красном Селе упал рабочий, мужчина умер в больнице

Строитель моста на въезде в город Красное Село упал с высоты около семи метров. Он успел объяснить полиции, что упал по собственной неосторожности, и умер в больнице.

По информации «Фонтанки», 38-летний рабочий упал на стройплощадке на проспекте Ленина около трех часов дня 19 января. Он монтировал опору моста без страховки и поскользнулся. В результате падения с семиметровой высоты рабочий сломал ребра, пятку, повредил внутренние органы, в том числе сердце. Полицейским он успел объяснить, что упал, так как работал без специальных ремней. К семи часам вечера мужчина скончался. На стройплощадке он работал больше года, жил в вагончике там же.