Стал известен состав российской сборной на чемпионате Европы по биатлону

Тренерский совет сборных команд России по биатлону определился с составом на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в Италии с 24 по 28 января.

Об этом 20 января сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Состав команд выглядит следующим образом.

Женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко.

Мужчины: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.

Еще одного участника от мужской команды назовут по итогам этапа Кубка мира, который проходит сейчас в Антхольце.