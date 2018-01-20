Недовольный обслуживанием в баре петербуржец стрелял по зданию

Конфликт клиента с администрацией питейного заведения на Бухарестской улице в Петербурге перерос в стрельбу и задержание. Пуля повредила лишь камеру наблюдения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны приехал к бару в 31-м доме по Бухарестской улице по вызову с тревожной кнопки около пяти утра 20 января. Помощь правоохранительных органов сотрудникам заведения понадобилась из-за перепившего клиента, который пришел в бар с травматическим пистолетом. Мужчина 34-х лет был недоволен сервисом, хотя и провел в кафе несколько часов. После конфликта с администратором, посетителя на улицу вывели охранники, но петербуржец не унимался. В итоге он достал травматический пистолет и выстрелил в сторону неугодного ему заведения. Пуля попала в камеру наблюдения, а стрелок — в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.