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20.01.2018 14:20

Недовольный обслуживанием в баре петербуржец стрелял по зданию

Конфликт клиента с администрацией питейного заведения на Бухарестской улице в Петербурге перерос в стрельбу и задержание. Пуля повредила лишь камеру наблюдения. 

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны приехал к бару в 31-м доме по Бухарестской улице по вызову с тревожной кнопки около пяти утра 20 января. Помощь правоохранительных органов сотрудникам заведения понадобилась из-за перепившего клиента, который пришел в бар с травматическим пистолетом. Мужчина 34-х лет был недоволен сервисом, хотя и провел в кафе несколько часов. После конфликта с администратором, посетителя на улицу вывели охранники, но петербуржец не унимался. В итоге он достал травматический пистолет и выстрелил в сторону неугодного ему заведения. Пуля попала в камеру наблюдения, а стрелок — в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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из личного архива Мохунова В.Ю.
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Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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