СКА побеждает и не верит в проклятья

СКА смел всех соперников и с большим запасом выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Что это значит и почему это может навредить армейцам, рассказывает «Фонтанка».

СКА не в первый раз выигрывает регулярный чемпионат КХЛ. В сезоне 2012/13, когда это произошло впервые, СКА тоже прошелся по регулярке асфальтовым катком. Тогда тоже казалось, что эту машину никто не остановит (все же остановили, но об этом позже). К слову, в том чемпионате команды играли всего по 52 матча – ровно столько же, сколько на данный момент сыграло большинство клубов, считая СКА (всего же будет по 56). В этот раз армейцы из Петербурга выглядят просто ошеломляюще.

В сезоне 2017/2018 СКА уже не каток, а настоящий танк. Преимущество даже над ближайшим преследователем – московским ЦСКА – 14 очков. Это не просто много, это целая пропасть. Разница забитых и пропущенных шайб +127, средняя результативность 4,2 шайбы и всего 6 поражений за сезон.

Конкурентам просто не оставили ни единого шанса. СКА проигрывал пока только в тех случаях, когда совсем бросал играть, либо когда сопернику чертовски везло. Поражений пока всего семь: дважды от «Сочи» (2:3 в овертайме, 1:2), дважды от минского «Динамо» (2:3 по буллитам, 3:6), от «Ак Барса» (2:3 в овертайме), «Спартака» (1:3) и «Автомобилиста» (3:4).

Доходило до того, что главный тренер Олег Знарок называл на послематчевых пресс-конференциях непростыми те встречи, в которых его подопечным не удавалось выиграть с преимуществом больше трех шайб. Кстати, успешная регулярка Знарка разговорчивее не сделала. Наоборот, кажется, он стал говорить еще меньше, а его ответы одним словом («Как оцените игру Прохоркина?» – «Нормально») теперь расходятся на мемы среди журналистов чуть ли не после каждой игры. С другой стороны, о чем говорить, если все хорошо. А у СКА не просто хорошо, а отлично.

Назвать нынешние успехи неожиданностью нельзя. О том, что, подписав Павла Дацюка и Вячеслава Войнова, СКА пробил психологически важную отметку для российского хоккея в 2 млрд рублей зарплатного бюджета, говорили в кулуарах давно. Но цифра эта была настолько страшной и неправдоподобной, что дальше приватных бесед она не выходила. 19 января «Чемпионат.com» опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ, и все то, о чем раньше говорили полушепотом, подтвердилось. 2,5 миллиарда рублей – столько, включая бонусы, платит СКА своим игрокам, вместе взятым. И это тоже безоговорочное первое место в лиге. Не устоял даже спонсируемый «Роснефтью» ЦСКА (2,2 млрд), про бюджет которого перед стартом сезона поговаривали, что он едва ли не больше, чем у петербуржцев, настолько масштабной выглядела трансферная кампания москвичей. Впрочем, есть все основания полагать, что общие траты с учетом всех расходов у ЦСКА все-таки чуточку выше. Только чтобы выкупить целую тройку из «Сибири», столичной команде пришлось заплатить 400 миллионов рублей.

Но даже с учетом этих денег, итоговое отставание ЦСКА от СКА было предсказуемым. ЦСКА в межсезонье серьезно обновил состав и сменил главного тренера. Началась очередная перестройка. У СКА же в придачу к гигантскому финансовому ресурсу впервые за долгие годы прибавилась стабильность во всех линиях. В том, что Знарок, если не произойдет ничего непредвиденного, сделает и без того чемпионскую команду еще стабильнее и мощнее, мы не сомневались. И даже его постоянные отлучки в сборную России, которой он руководит параллельно, вообще никак не влияли на процесс.

СКА как действующему чемпиону не было необходимости устраивать чистки и проводить ковровые бомбардировки трансферного рынка. У петербургского клуба и так все уже было. Сложа руки армейцы с Невы тоже не сидели и, когда появлялась возможность, они точечно усиливались. Освободился после непродолжительных мучений в НХЛ Вадим Шипачев (двукратный обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017) – и он уже в Петербурге. Заскучал в Европе Патрик Торесен (обладатель Кубка Гагарина-2015) – и вот он уже играет в одном звене с Ковальчуком. Кажется, впервые в своей современной газпромовской истории СКА прибегнул к подобному точечному усилению. И это пошло только на пользу. Против СКА пока говорит только одна старая примета.

В КХЛ существует так называемое проклятье Кубка Континента: еще ни разу команда, выигрывавшая его, не побеждала в борьбе за главный приз – Кубок Гагарина. В истории КХЛ были команды, чье доминирование в регулярке было даже еще более подавляющим. Но ни одной из них в плей-офф так и не удалось добраться до победы.

Так же было и со СКА в сезоне 2012/13, когда он по итогам регулярки опередил на 11 очков «Ак Барс», но в итоге уступил в финале Западной конференции московскому «Динамо», которым руководил тогда, к слову, Олег Знарок.

Из-за этого определение чемпиона даже в последние годы падения конкуренции в КХЛ оставалось почти единственной интригой, сохранявшейся до самого конца. Все знали, что как бы ты ни провел регулярку, в плей-офф это ничего не означает. Потому что в плей-офф может произойти всё. Кто-то всерьез верит, что виной всему то самое проклятье. В конце прошлого сезона СКА до последнего шел бок о бок с ЦСКА, и лишь проиграв почти в самой концовке два матча подряд, упустил Кубок Континента. В коридорах Ледового дворца шутили, что это было сделано специально. Понятно, что это звучит очень глупо, но, зная, какой хоккеисты суеверный народ, мы не удивимся, что кто-то из них действительно хотел избежать приза со столь сомнительной аурой.

Сейчас же либо суеверные в команде перевелись, либо СКА настолько уверен в своих силах, что считает себя выше подобных глупостей. Ну, а пока армейцы с Невы благодаря этому успеху обеспечили себе начало каждой серии плей-офф, вплоть до финала, дома, в Петербурге. Напомним, что два стартовых матча первого раунда команда проведет в Ледовом дворце 3 и 4 марта. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта. Соперник определится позже.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»