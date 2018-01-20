Шойгу назвал «серьезной угрозой» дроны в руках террористов

Использование боевиками беспилотных летательных аппаратов является серьезной террористической угрозой. Как пишут «Ведомости», об этом 20 января заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Это очень серьёзные угрозы», – приводит слова Шойгу «Интерфакс». Глава Минобороны подчеркнул, что ожидать атак с использованием беспилотников можно где угодно.

Напомним, в ночь на 6 января на авиабазу Хмеймим был совершен налет дронов, заряженных взрывчаткой. Атаку военные отбили.