В Купчино упавший с домкрата автобус раздавил механика

В Петербурге при починке пассажирского автобуса погиб механик. Домкратом интересуется Следственный комитет.

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, накануне рано утром ремонтные будни уличной площадки на Малой Балканской, 39, были прерваны пассажирским автобусом Zhong Tong китайского производства. Машину не выдержал домкрат. Чинил автобус 37-летний специалист. Он погиб.

СК Фрунзенского района проводит доследственную проверку. Не исключено возбуждение дела по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным «Фонтанки», автобус принадлежит 49-летнему предпринимателю, площадку для ремонта предоставлял его коллега-погодка. Их опрашивают одними из первых.